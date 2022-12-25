В Киеве костел святого Николая и Родина-Мать засияли цветами украинского флага: фото

Всемирно известный швейцарский художник по свету Герри Хофштеттер совершает в столице свой арт-тур "Рождественский свет для надежды".

В Киеве костел святого Николая и Родина-Мать засияли цветами украинского флага.

Всемирно известный швейцарский художник по свету Герри Хофштеттер совершает в столице свой арт-тур "Рождественский свет для надежды".

Художник в знак солидарности с украинцами вместе с небольшой командой и с помощью собственного электрогенератора в эти рождественские вечера будет подсвечивать здания, необходимые для функционирования государства, жилые дома, музеи, университеты и церкви.

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Кроме Родины-Матери и костела святого Николая, художник планирует подсветить Центральный железнодорожный вокзал, здания Минкульта и МИД.

Напомним, в Yasno пообещали, что в течение 25 декабря большинство киевлян будут иметь свет в домах.

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