В Киеве коронавирус пошел на спад: статистика на 26 июля

Всего в столице подтверждено 218 013 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 26 июля в Киеве зафиксирован 71 новый случай коронавируса за сутки. Это на 14 случаев меньше, чем 25 июля (85 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 218 013 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 208 593 человека (30 за сутки)
- умерли 5 228 человек
В Киевской области зафиксировано 128 070 случаев COVID-19 (восемь новых случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 834 человека
- умерли 2 767 человек
Напомним, шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта", выявили первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.
Кроме того, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".
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