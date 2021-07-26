В Киеве коронавирус пошел на спад: статистика на 26 июля

В Киеве коронавирус пошел на спад: статистика на 26 июля

Всего в столице подтверждено 218 013 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 26 июля в Киеве зафиксирован 71 новый случай коронавируса за сутки. Это на 14 случаев меньше, чем 25 июля (85 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 218 013 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 208 593 человека ( 30 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 228 человек

В Киевской области зафиксировано 128 070 случаев COVID-19 (восемь новых случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 834 человека

человека умерли 2 767 человек

Напомним, шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта", выявили первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

Кроме того, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".

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