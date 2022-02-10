В Киеве Контактный центр 1551 упростит систему авторизации пользователей: что изменится

С 1 марта вход в приложение и на сайт 15-51 будет по номеру телефона.

В Киеве Контактный центр 1551 упростит систему авторизации пользователей.

С 1 марта вход в приложение и на сайт 15-51 будет по номеру телефона.

Об этом идет речь на сайте КГГА.

В настоящее время с целью внедрения упрощенной системы авторизации пользователей проводят техническое обновление сервисов контакт-центра. Ранее авторизация на сайте 15-51 осуществлялась через единую учетную запись киевлянина Киев ID.

После обновления процесс входа будет значительно облегчен. Пользователю достаточно указать номер телефона, ввести код подтверждения со смс-сообщением и система его запомнит.

"Контактный центр обращает внимание: если в профиле пользователя, созданном ранее, не был указан номер телефона, для дальнейшего пользования Личным кабинетом необходимо его добавить, поскольку с 1 марта все обращения будут привязаны к номеру. В противном случае пользователи, не указавшие номер телефона до завершения обновлений, не смогут следить за предыдущими обращениями. Вернуть их в аккаунт можно будет только через службу техподдержки", — говорится в сообщении.

Напомним, в столице планируют запретить пристройку на фасадах объектов культурного наследия.

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