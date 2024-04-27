В Киеве конфликт на дороге перерос в стрельбу

Нарушителя задержали, а пострадавшего доставили в больницу.

В Киеве при выяснении отношений на дороге один из водителей открыл огонь в сторону другого.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.

Инцидент произошел на одной из улиц Оболонского района.

Правоохранители установили, что между водителями двух автомобилей возник конфликт на дороге и водитель автомобиля "Рено" произвел несколько выстрелов в сторону водителя КамАЗ.

21-летнего потерпевшего полицейские доставили в больницу для оказания медицинской помощи, а нарушителя задержали. Также правоохранители изъяли у злоумышленника устройство отстрела патронов снаряженных резиновыми пулями.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве военный расстрелял двух своих собратьев. Перед трагедией солдаты распивали алкогольные напитки.

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