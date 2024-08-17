В Киеве конфликт между двумя мужчинами закончился убийством: в полиции сообщили детали

Подозреваемый в убийстве – 38-летний местный житель, который был пьян.
В Киеве конфликт между двумя мужчинами закончился убийством.
Об этом сообщила полиция Киева.
"Сегодня днем в полицию столицы поступило сообщение, что в Деснянском районе произошла потасовка между двумя мужчинами, в результате которой один из участников конфликта от полученных травм скончался, другой – сбежал с места происшествия. На его поиски были немедленно ориентированы работники Деснянского управления полиции и патрульных полицейских", – говорится в сообщении.
В полиции добавили, что менее чем через час, правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался – 38-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 2,61 промилле.
По указанному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – убийство.
Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в настоящее время следователи готовят ему сообщение о подозрении. Теперь ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.
Напомним, мужчина, который убил под Киевом двух знакомых и забросал их тела строительным мусором, приговорен к 14 годам заключения.
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