В Киеве конфликт между двумя мужчинами закончился убийством: в полиции сообщили детали

В Киеве конфликт между двумя мужчинами закончился убийством.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Сегодня днем в полицию столицы поступило сообщение, что в Деснянском районе произошла потасовка между двумя мужчинами, в результате которой один из участников конфликта от полученных травм скончался, другой – сбежал с места происшествия. На его поиски были немедленно ориентированы работники Деснянского управления полиции и патрульных полицейских", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что менее чем через час, правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался – 38-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 2,61 промилле.

По указанному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – убийство.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в настоящее время следователи готовят ему сообщение о подозрении. Теперь ему грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Напомним, мужчина, который убил под Киевом двух знакомых и забросал их тела строительным мусором, приговорен к 14 годам заключения.

Просьба отклонена! Подозреваемый в убийстве Фарион остается под стражей!

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