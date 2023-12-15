В Киеве коммунальщики сняли диких зверей, которые приходят к кормушкам: видео

Интересно, что взрослые животные помнят, где их раньше подкармливали, и приходят проверять, вовремя ли подкладывают гостинцы.

В Киеве ежегодно в преддверии зимы лесники подкармливают диких животных. В этом году установили 38 специальных кормушек. Их размещают там, где есть угроза истощения запасов природных кормов и там, где встречаются массовые переходы копытных животных.

Об этом сообщает "Киевзеленстрой".

Интересно, что взрослые животные помнят, где их раньше подкармливали, и приходят проверять, вовремя ли подкладывают гостинцы.

Косуля, попавшая в объектив лесников / Фото: Дарницкое лесопарковое хозяйство

"Лесопарковые хозяйства еще в летний период заготовили сено и около 1500 единиц кормовых веников. Также изготовили солонцы для минеральной подкормки лосей и косуль. Для птиц установили кормушки, куда закладывают злаковые культуры", — объяснили в "Киевзеленстрое".

Столичные лесопарковые хозяйства, входящие в состав КО Киевзеленстрой, обустроили и обновили 38 кормушек для диких зверей. Это необходимо, чтобы расширить кормовые базы животных на зимний период. Кормушки расположены в местах концентрации зверей, там, где есть угроза истощения запасов природных кормов и там, где встречаются массовые переходы копытных животных. Лесопарковые хозяйства еще летом заготовили сено и около 1500 единиц кормовых веников. Также изготовили солонцы для минеральной подкормки лосей и косуль. ‍⬛Для птиц установили кормушки, куда закладывают злаковые культуры. ❗️Напомним, в Киеве продолжает действовать запрет на посещение лесов как пешком, так и на транспортных средствах. Опубликовано КО "Киевзеленстрой" Среда, 13 декабря 2023 г.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике на Киевщине заметили зверя, неестественного для этой местности, — это енот уссурийский, или енотовидная собака.

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