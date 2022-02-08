В Киеве количество случаев коронавируса значительно увеличилось: статистика на 8 февраля

В столице подтверждено 386 397 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случая коронавируса за сутки. Это на 596 случаев больше, чем 7 февраля (2 266 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 386 397 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 342 118 человек ( 946 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 606 человек (7 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 208 322 случая COVID-19 (1 113 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 186 426 человек ( 552 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 870 человек (9 за сутки).

Напомним, кардиолог рассказал, как коронавирус влияет на сердце. По его словам, постковидные больные часто получают сосудистые осложнения, например, осложненный гипертонический криз.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также: