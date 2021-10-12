В Киеве количество случаев коронавируса возросло почти втрое: статистика на 12 октября

В Киеве количество случаев коронавируса возросло почти втрое: статистика на 12 октября

Всего в столице подтверждено 240 884 случая COVID-19.

По состоянию на утро 12 октября в Киеве зафиксировано 628 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти втрое больше, чем 11 октября (213 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 240 884 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 222 881 человек ( 198 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 576 человек (25 в сутки)

В Киевской области зафиксировано 138 509 случаев COVID-19 (512 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 128 684 человека ( 188 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 961 человек (15 за сутки)

Напомним, стало известно, кто мог быть промежуточным звеном заражения людей коронавируса.

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