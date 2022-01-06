В Киеве количество случаев коронавируса в канун Рождества несколько уменьшилось: статистика на 6 января

В столице подтверждено 336 602 случая COVID-19.
По состоянию на утро 6 января в Киеве зафиксировано 1173 новых случая коронавируса за сутки. Это на 171 случай меньше, чем 5 января (1344 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 336 602 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 316 884 человека (860 за сутки)
- умерли 8 256 человек (6 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 186 437 случаев COVID-19 (250 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 176 503 человека (547 за сутки)
- умерли 4 697 человек (16 за сутки)
Напомним, в Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет. Преимуществом во время бустерной инъекции будет Moderna или Pfizer независимо от того, какой вакциной была сделана ранее прививка.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
Читайте также:
- Минздрав изменил смешанные схемы вакцинации от COVID-19: как отныне их можно комбинировать
- Вспышке "Омикрона" быть: эпидемиолог Екатерина Сояк о новой угрозе COVID-19 и о том, стоит ли бояться привитым
- "Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
- Святой вечер перед Рождеством — что приготовить, как встречать, как украсить дом
- Пожар в костеле святого Николая, дрифт возле Софии и носки под запретом: каким был 2021 год для Киева