В Киеве количество случаев коронавируса в канун Рождества несколько уменьшилось: статистика на 6 января

В Киеве количество случаев коронавируса в канун Рождества несколько уменьшилось: статистика на 6 января

В столице подтверждено 336 602 случая COVID-19.

По состоянию на утро 6 января в Киеве зафиксировано 1173 новых случая коронавируса за сутки. Это на 171 случай меньше, чем 5 января (1344 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 336 602 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 316 884 человека ( 860 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 8 256 человек (6 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 186 437 случаев COVID-19 (250 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 176 503 человека ( 547 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 4 697 человек (16 за сутки)

Напомним, в Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет. Преимуществом во время бустерной инъекции будет Moderna или Pfizer независимо от того, какой вакциной была сделана ранее прививка.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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