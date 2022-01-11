В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось втрое: статистика на 11 января

В столице подтверждено 339 824 случая COVID-19.

По состоянию на утро 11 января в Киеве зафиксировано 1192 новых случая коронавируса за сутки. Это почти втрое больше, чем 10 января (398 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 338 632 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 319 485 человек ( 1041 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 8 314 человек (12 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 187 439 случаев COVID-19 (259 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 177 994 человека ( 594 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 4 730 человек (10 за сутки)

Напомним, в Pfizer заявили, что двух доз ее COVID-вакцины "недостаточно" для защиты от "Омикрона".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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