В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось втрое: статистика на 11 января

В столице подтверждено 339 824 случая COVID-19.
По состоянию на утро 11 января в Киеве зафиксировано 1192 новых случая коронавируса за сутки. Это почти втрое больше, чем 10 января (398 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 338 632 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 319 485 человек (1041 за сутки)
- умерли 8 314 человек (12 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 187 439 случаев COVID-19 (259 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 177 994 человека (594 за сутки)
- умерли 4 730 человек (10 за сутки)
Напомним, в Pfizer заявили, что двух доз ее COVID-вакцины "недостаточно" для защиты от "Омикрона".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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