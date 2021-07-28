В Киеве количество случаев коронавируса увеличилась: статистика на 28 июля

Всего в столице подтверждено 218 390 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 28 июля в Киеве зафиксировано 189 новых случаев коронавируса в сутки. Это на один случай больше, чем 27 июля (188 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 218 390 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 208 845 человек (122 за сутки)
- умерли 5 229 человек (один за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 092 случая COVID-19 (17 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124873 человека (32 за сутки)
- умерли 2 767 человек
Напомним, в Киеве умер один из шести больных штамм "Дельта" : инфекцию привезли из России.
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