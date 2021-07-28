В Киеве количество случаев коронавируса увеличилась: статистика на 28 июля

В Киеве количество случаев коронавируса увеличилась: статистика на 28 июля

Всего в столице подтверждено 218 390 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 28 июля в Киеве зафиксировано 189 новых случаев коронавируса в сутки. Это на один случай больше, чем 27 июля (188 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 218 390 случаев COVID-19.

Также читайте Вакцина от министра: глава Минздрава Франции сделал прививку от коронавируса своей беременной коллеге

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 208 845 человек (122 за сутки)

человек за сутки) умерли 5 229 человек (один за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 092 случая COVID-19 (17 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124873 человека ( 32 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 767 человек

Напомним, в Киеве умер один из шести больных штамм "Дельта" : инфекцию привезли из России.

Читайте также:

Коронавирус в Украине: в столичной больнице умер первый пациент со штаммом "Дельта"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку