В Киеве количество случаев коронавируса стремительно увеличилось: статистика на 27 июля

Всего в столице подтверждено 218 201 случай COVID-19.
По состоянию на утро 27 июля в Киеве зафиксировано 188 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 117 случаев больше, чем 26 июля (71 случай коронавируса).
Всего в столице подтвержден 218 201 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 208 723 человека (130 за сутки)
- умерли 5 228 человек
В Киевской области зафиксировано 128 075 случаев COVID-19 (пять новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 841 человек (семь за сутки)
- умерли 2 767 человек
Напомним, влияние на деятельность мозга коронавирусной инфекции при средней тяжести болезни можно сравнить с последствиями от инсульта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet.
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