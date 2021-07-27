В Киеве количество случаев коронавируса стремительно увеличилось: статистика на 27 июля

В Киеве количество случаев коронавируса стремительно увеличилось: статистика на 27 июля

Всего в столице подтверждено 218 201 случай COVID-19.

По состоянию на утро 27 июля в Киеве зафиксировано 188 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 117 случаев больше, чем 26 июля (71 случай коронавируса).

Всего в столице подтвержден 218 201 случай COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 208 723 человека ( 130 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 228 человек

В Киевской области зафиксировано 128 075 случаев COVID-19 (пять новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 841 человек ( семь за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 767 человек

Напомним, влияние на деятельность мозга коронавирусной инфекции при средней тяжести болезни можно сравнить с последствиями от инсульта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet.

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