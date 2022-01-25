В Киеве количество случаев коронавируса стремительно увеличилось: статистика на 25 января

В столице подтверждено 354 813 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 25 января в Киеве зафиксировано 1 589 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти в 3,5 раза больше, чем 24 января (464 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 354 813 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 331 197 человек (441 за сутки);
- умерли – 8 447 человек (3 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 193 398 случаев COVID-19 (745 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 181 932 человека (238 за сутки);
- умерли – 4 806 человек (7 за сутки).
Напомним, врач-пульмонолог Светлана Гук назвала основные симптомы "Омикрона". "Что мне бросается в глаза – поражение верхних дыхательных путей, насморк, сильная боль в горле. Пока не видела желудочно-кишечных расстройств ( в случае заражения "Омикроном" – ред.). Но, в целом, симптомы могут составлять разную клиническую мозаику", – отметила она.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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