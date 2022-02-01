В Киеве количество случаев коронавируса стремительно увеличилось: статистика на 1 февраля

В столице подтверждено 367 993 случая COVID-19.

По состоянию на утро 1 февраля в Киеве зафиксировано 2 363 новых случая коронавируса за сутки. Это в 2,3 раза больше, чем 31 января (1026 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 367 993 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 336 865 человек ( 873 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 510 человек (5 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 200 074 случая COVID-19 (1 174 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 183 778 человек ( 178 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 837 человек (6 за сутки).

Напомним, киевский врач-инфекционист Евгений Дубровский объяснил, как различить симптомы гриппа и коронавируса. Он отметил, что лихорадка – это правильная защитная реакция нашего организма на вирусное вторжение. Она помогает нам выздороветь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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