В Киеве количество случаев коронавируса снова увеличилось: статистика на 14 января

В столице подтверждено 341 972 случая COVID-19.
По состоянию на утро 14 января в Киеве зафиксировано 1193 новых случая коронавируса за сутки. Это на 196 случаев больше, чем 13 января (997 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 343 165 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 325 312 человек (1 660 за сутки)
- умерли 8 345 человек (6 в сутки)
В Киевской области зафиксировано 188 475 случаев COVID-19 (394 новые случаи в сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 179 570 человек (504 за сутки)
- умерли 4 764 человека (5 за сутки)
Напомним, американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что пандемия COVID-19 пойдет на убыль сразу после всплеска нового штамма коронавируса "Омикрон".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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