В Киеве количество случаев коронавируса резко возросло: статистика на 13 октября

Всего в столице подтверждено 241 862 случая COVID-19.
По состоянию на утро 13 октября в Киеве зафиксировано 978 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 350 случаев больше, чем 12 октября (628 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 241 862 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 223 099 человек (218 за сутки)
- умерли 5 595 человек (19 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 139 043 случая COVID-19 (534 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 128 933 человека (249 за сутки)
- умерли 2 981 человек (20 за сутки)
Напомним, третью прививку вакциной против коронавируса ВОЗ рекомендует делать людям, которые имеют ослабленный иммунитет. Это связано с тем, что двух доз им может быть недостаточно для полноценной защиты от коронавируса.
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