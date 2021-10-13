В Киеве количество случаев коронавируса резко возросло: статистика на 13 октября

В Киеве количество случаев коронавируса резко возросло: статистика на 13 октября

Всего в столице подтверждено 241 862 случая COVID-19.

По состоянию на утро 13 октября в Киеве зафиксировано 978 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 350 случаев больше, чем 12 октября (628 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 241 862 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 223 099 человек ( 218 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 595 человек (19 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 139 043 случая COVID-19 (534 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 128 933 человека ( 249 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 981 человек (20 за сутки)

Напомним, третью прививку вакциной против коронавируса ВОЗ рекомендует делать людям, которые имеют ослабленный иммунитет. Это связано с тем, что двух доз им может быть недостаточно для полноценной защиты от коронавируса.

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