В Киеве количество случаев коронавируса рекордно увеличилось: статистика на 10 февраля

В столице подтвержден 393 961 случай COVID-19.

По состоянию на утро 10 февраля в Киеве зафиксировано 3 880 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 196 случаев больше, чем 9 февраля (3 684 случая коронавируса).

Всего в столице подтвержден 393 961 случай COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 344 795 человек ( 1 377 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 653 человека (25 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 211 009 случаев COVID-19 (1 373 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 187 617 человек ( 631 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 884 человек (6 за сутки).

Напомним, Министерство здравоохранения рассматривает несколько сценариев дальнейшей жизни с коронавирусом. Речь идет о вакцинации примерно раз в два года (в случае разработки универсальной вакцины, которая будет охватывать все возможные штаммы), появлении и использовании специфических "бустеров", вакцинации перед началом эпидемического подъема ОРВИ.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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