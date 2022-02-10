В Киеве количество случаев коронавируса рекордно увеличилось: статистика на 10 февраля

В столице подтвержден 393 961 случай COVID-19.
По состоянию на утро 10 февраля в Киеве зафиксировано 3 880 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 196 случаев больше, чем 9 февраля (3 684 случая коронавируса).
Всего в столице подтвержден 393 961 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 344 795 человек (1 377 за сутки);
- умерли – 8 653 человека (25 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 211 009 случаев COVID-19 (1 373 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 187 617 человек (631 за сутки);
- умерли – 4 884 человек (6 за сутки).
Напомним, Министерство здравоохранения рассматривает несколько сценариев дальнейшей жизни с коронавирусом. Речь идет о вакцинации примерно раз в два года (в случае разработки универсальной вакцины, которая будет охватывать все возможные штаммы), появлении и использовании специфических "бустеров", вакцинации перед началом эпидемического подъема ОРВИ.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
Читайте также:
- "Смертность будет расти": в KSE спрогнозировали, что будет с COVID-19 в Украине в феврале
- "Пик ожидается продолжительностью несколько недель": Светлана Гук о новой волне коронавируса в Украине
- "Не каждая лихорадка – это COVID": врач Дубровский объяснил, как различить симптомы гриппа и коронавируса
- "Поражение верхних дыхательных путей и сильные боли в горле": Светлана Гук назвала основные симптомы "Омикрона"