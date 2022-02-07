В Киеве количество случаев коронавируса продолжает расти: статистика на 7 февраля

В столице подтверждено 383 535 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 7 февраля в Киеве зафиксировано 2 266 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 32 случая меньше, чем 6 февраля (2 298 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 383 535 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 341 172 человека ( 307 за сутки);

человека ( за сутки); умерли – 8 599 человек (12 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 207 209 случаев COVID-19 (586 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 186 874 человека ( 45 за сутки);

человека ( за сутки); умерли – 4 861 человек (0 за сутки).

Напомним, в ближайшие две недели Киев может зайти в "красную" зону карантина из-за роста заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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