В Киеве количество случаев коронавируса продолжает расти: статистика на 2 февраля

В столице подтверждено 370 492 случая COVID-19.

По состоянию на утро 2 февраля в Киеве зафиксировано 2 499 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 136 случаев больше, чем 1 февраля (2 363 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 370 492 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 337 860 человек ( 995 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 524 человека (14 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 201 483 случая COVID-19 (1 409 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 184 129 человек ( 351 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 841 человек (4 за сутки).

Напомним, в столице не исключают возможности закрытия всех школ на карантин. В настоящее время на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений из 425.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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