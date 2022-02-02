В Киеве количество случаев коронавируса продолжает расти: статистика на 2 февраля

В столице подтверждено 370 492 случая COVID-19.
По состоянию на утро 2 февраля в Киеве зафиксировано 2 499 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 136 случаев больше, чем 1 февраля (2 363 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 370 492 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 337 860 человек (995 за сутки);
- умерли – 8 524 человека (14 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 201 483 случая COVID-19 (1 409 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 184 129 человек (351 за сутки);
- умерли – 4 841 человек (4 за сутки).
Напомним, в столице не исключают возможности закрытия всех школ на карантин. В настоящее время на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений из 425.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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