В Киеве количество случаев коронавируса после выходных значительно уменьшилось: статистика на 10 января

В Киеве количество случаев коронавируса после выходных значительно уменьшилось: статистика на 10 января

В столице подтверждено 338 632 случая COVID-19.

По состоянию на утро 10 января в Киеве зафиксировано 398 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 39 случаев меньше, чем 9 января (437 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 338 632 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 318 444 человека ( 282 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 8 302 человека (5 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 187 180 случаев COVID-19 (185 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 177 400 человек ( 78 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 720 человек (0 за сутки)

Напомним, в Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет. Преимуществом во время бустерной инъекции будет Moderna или Pfizer независимо от того, какой вакциной была сделана ранее прививка.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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