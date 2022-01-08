В Киеве количество случаев коронавируса после Рождества значительно уменьшилось: статистика на 8 января

В столице подтверждено 336 602 случая COVID-19.

По состоянию на утро 8 января в Киеве зафиксирован 291 новый случай коронавируса за сутки. Это почти в 3,5 раза меньше, чем 7 января (904 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 337 797 случаев COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 317 832 человека ( 193 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 8 287 человек (10 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 186 852 случаев COVID-19 (143 новых случаев в сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 177 151 человек ( 115 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 720 человек (4 за сутки)

Напомним, в Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет. Преимуществом во время бустерной инъекции будет Moderna или Pfizer независимо от того, какой вакциной была сделана ранее прививка.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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