В Киеве количество случаев коронавируса после Рождества значительно уменьшилось: статистика на 8 января

В столице подтверждено 336 602 случая COVID-19.
По состоянию на утро 8 января в Киеве зафиксирован 291 новый случай коронавируса за сутки. Это почти в 3,5 раза меньше, чем 7 января (904 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 337 797 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 317 832 человека (193 за сутки)
- умерли 8 287 человек (10 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 186 852 случаев COVID-19 (143 новых случаев в сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 177 151 человек (115 за сутки)
- умерли 4 720 человек (4 за сутки)
Напомним, в Украине вводят бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех привитых граждан в возрасте от 18 лет. Преимуществом во время бустерной инъекции будет Moderna или Pfizer независимо от того, какой вакциной была сделана ранее прививка.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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