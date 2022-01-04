В Киеве количество случаев коронавируса несколько уменьшилось: статистика на 4 января

В столице подтверждено 334 085 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 4 января в Киеве зафиксировано 364 новых случая коронавируса за сутки. Это на 168 случаев меньше, чем 3 января (532 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 334 085 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 314 990 человек (285 за сутки)
- умерли 8 233 человека (16 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 185 988 случаев COVID-19 (108 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 175 691 человек (265 за сутки)
- умерли 4 672 человека (0 за сутки)
Напомним, "Омикрон" может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог Екатерина Сояк сделала прогноз.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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