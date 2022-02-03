В Киеве количество случаев коронавируса несколько уменьшилось: статистика на 3 февраля

В столице подтверждено 372 929 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 3 февраля в Киеве зафиксировано 2 437 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 62 случая меньше, чем 2 февраля (2 499 случаев коронавируса).
В столице подтверждено 372 929 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 338 697 человек (837 за сутки);
- умерли – 8 540 человек (16 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 202 922 случая COVID-19 (1 439 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 184 575 человек (446 за сутки);
- умерли – 4 843 человека (2 за сутки).
Напомним, в столице не исключают возможности закрытия всех школ на карантин.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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