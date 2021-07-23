В Киеве количество случаев коронавируса немного уменьшилась: статистика на 23 июля

В Киеве количество случаев коронавируса немного уменьшилась: статистика на 23 июля

Всего в столице подтверждено 217 663 случая COVID-19.

По состоянию на утро 23 июля в Киеве зафиксировано 226 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 20 случаев меньше, чем 22 июля (246 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 217 663 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 208 330 человек ( 180 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 224 человека

В Киевской области зафиксировано 128 021 случай COVID-19 (21 новый случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 808 человека ( 36 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 765 человек

Напомним, шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта", выявлено первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

Кроме того, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".

Читайте также:

Коронавирс в Украине: в 6 киевлян обнаружили штамм "Дельта" - Минздрав призывает к вакцинации

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку