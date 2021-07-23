В Киеве количество случаев коронавируса немного уменьшилась: статистика на 23 июля

Всего в столице подтверждено 217 663 случая COVID-19.
По состоянию на утро 23 июля в Киеве зафиксировано 226 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 20 случаев меньше, чем 22 июля (246 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 217 663 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 208 330 человек (180 за сутки)
- умерли 5 224 человека
В Киевской области зафиксировано 128 021 случай COVID-19 (21 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 808 человека (36 за сутки)
- умерли 2 765 человек
Напомним, шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как "Дельта", выявлено первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.
Кроме того, в мире началось распространение штамма коронавируса под названием "Лямбда".
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