В Киеве количество безработных уменьшилось более чем в два раза

В Киеве количество безработных уменьшилось более чем в два раза

Среди зарегистрированных безработных женщины составляют 61,2%, молодежь до 35 лет – 35%.

В Киеве количество безработных уменьшилось более чем в два раза.

В начале 2022 года на учете в столичной службе занятости состояли 10,2 тысяч безработных, что в 2,2 раза меньше против показателя прошлого года — 22 216 человек.

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Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости.

"Тенденции на рынке труда столицы начали улучшаться. Количество вакансий, о которых работодатели проинформировали службу, вышло на докарантинный уровень. Наша цель – предложить каждому работу, отвечающую его квалификации, образованию и опыту", — сказал директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч.

В службе занятости отметили, что уровень безработицы населения (по методологии МОТ) в возрасте 15-70 лет в городе один из самых низких в стране: 6,9% — в Киеве при 9,7% — по Украине.

Среди зарегистрированных безработных женщины составляют 61,2%, молодежь до 35 лет – 35%.

Подавляющее большинство среди соискателей работы в столичной службе занятости – почти 80% – профессиональные специалисты.

В прошлом году Киевская городская служба занятости помогла найти работу почти 13 тысячам человек. Среди трудоустроенных, в том числе и более полутора тысяч представителей социально незащищенных категорий населения. Более 53 тысяч граждан получили профориентационные услуги. Почти тысяча человек проходили профессиональную учебу, 225 приняли участие в общественных и других работах временного характера.

Кроме того, 9,1 тыс. человек получали пособие по безработице, средний размер которого в январе-декабре 2021 года составил 6 тыс. грн.

В начале года работодатели города проинформировали районные филиалы о наличии 7,7 тысяч вакансий. На одно свободное рабочее место в Киеве претендует один безработный.

Из-за несоответствия спроса на рабочую силу и его предложения среди служащих и руководителей на одну вакансию претендуют девять человек.

В то же время, наибольший спрос у работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих, учителей, воспитателей, врачей, инженеров, медсестер, водителей автотранспортных средств, трамваев и троллейбусов.

Между тем, средний размер заработной платы в вакансиях увеличился с 8,6 тыс. грн в прошлом году до 10,7 тыс. грн в настоящее время.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль спрогнозировал, что к концу 2021 года средняя зарплата в Украине может составить 14,5 тыс. грн.

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