В Киеве книжной лавке "Збірка" угрожают из-за презентации фотокниги об украинском ЛГБТ-коммьюнити

Основатель "Збірки" Наталья Кузьменко отметила, что в настоящее время полиция уже рассматривает заявление, которое она написала.

В Киеве книжной лавкее "Збірка" после объявления о презентации фотокниги немецкого фотографа об украинском ЛГБТ-комьюнити начали угрожать.

Об этом сообщила основательница магазина Наталья Кузьменко.

Женщина рассказала, что "Збірка" была открыта в начале 2024 года. С тех пор в книжном магазине происходило много образовательных событий как с украинскими, так и с иностранными культурными деятелями. Недавно там объявили о презентации фотокниги Fragile as Glass ("Хрупкие, как стекло") немецкого фотографа Ситары Амброзио о жизни представителей украинского ЛГБТ-комьюнити во время полномасштабного вторжения. Выступать во время происшествия пригласили фотографию и двух квир-героев книги.

Основатель "Збіркі" Наталья Кузьменко / Фото: instagram.com/tata_ata_

"Вскоре мне сбросили скриншоты с праворадикальных телеграмм каналов, в которых призывают прийти "поделиться своими взглядами" и "набить рожи, подискутировать со извращенцами". Еще раз: граждане страны, которую я защищала от врага, угрожают мне и моему бизнесу в моей стране. Открыто призывая к насилию. Если проще – то набить морду. Мне очень больно, потому что после добровольной борьбы с внешним врагом, мне приходится бороться с врагом внутри страны. И враг этот – невежество, необразованность и манипулятивное информационное пространство", – говорится в сообщении.

Наталья Кузьменко отметила, что полиция уже рассматривает заявление, которое она написала.

В то же время, событие состоится, как и было запланировано, 11 октября в 17:00.

Следует отметить, что в 2023 году Украина заняла 39 место из 49 стран Европы по уровню обеспечения прав ЛГБТ-сообщества. Ниже Украины в рейтинге расположились Болгария, Румыния и Польша.

Ранее ТСН.ua сообщал, что прошлым летом в Киеве возле клуба "К41", на Кирилловской, 41, неизвестные напали на принадлежащего к сообществу ЛГБТК+ дизайнера Константина Омелю.

Громкий скандал! УПЦ КП аннулировала награду украинскому ЛГБТ-военному? Почему?

Читайте также: