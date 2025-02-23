В Киеве клуб устроил вечеринку под российскую музыку (видео)

В полиции готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка
В Киеве в одном из ночных клубов посетители развлекались под русскоязычную музыку.
Видео опубликовал Телеграмм-канал "Киев оперативный".
"Норм вечеринки в Киеве во время войны. Еще и под к**апский музон. Молодцы, Фифти. Кто там вас крышует?" – говорится в сообщении.
После огласки на инцидент отреагировали в полиции.
"Полиция проводит проверку по факту инцидента в столичном клубе. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом. Событие зарегистрировано в журнал Единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции", – рассказали правоохранители.
Также в полиции готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования.
Ранее в МОН рассказали, будут ли штрафы за русский язык в школе.
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