В Киеве клуб устроил вечеринку под российскую музыку (видео)

В полиции готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка

В Киеве в одном из ночных клубов посетители развлекались под русскоязычную музыку.

Видео опубликовал Телеграмм-канал "Киев оперативный".

"Норм вечеринки в Киеве во время войны. Еще и под к**апский музон. Молодцы, Фифти. Кто там вас крышует?" – говорится в сообщении.

В Киеве в клубе устроили вечеринку под русскую музыку

После огласки на инцидент отреагировали в полиции.

"Полиция проводит проверку по факту инцидента в столичном клубе. В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые общаются с администрацией клуба и персоналом. Событие зарегистрировано в журнал Единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции", – рассказали правоохранители.

Также в полиции готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования.

Ранее в МОН рассказали, будут ли штрафы за русский язык в школе.

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