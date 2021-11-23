В Киеве клофелинщик зажал руку копа в окне авто и на высокой скорости протянул полкилометра

В Киеве клофелинщик зажал руку копа в окне авто и на высокой скорости протянул полкилометра

Злоумышленника, грабившего граждан с использованием веществ сильного действия, удалось задержать.

В Киеве клофелинщик во время задержания зажал руку полицейского в окне автомобиля и на высокой скорости протянул почти полкилометра.

Злоумышленника, грабившего граждан с использованием веществ сильного действия, удалось задержать.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Голосеевская окружная прокуратура г. Киева при оперативном сопровождении ДВБ Нацполиции Украины задержала и сообщила о подозрении 50-летнему мужчине по фактам совершения краж, разбойных нападений и причинения телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа", — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина, передвигаясь по столице на автомобиле, знакомился с гражданами у ночных развлекательных заведений и предлагал им вместе выпить, обещая подвезти домой.

В дальнейшем, в ходе совместного употребления спиртных напитков, мужчина, по данным следствия, добавлял в напиток лекарственное средство сильного действия, от которого пострадавшие теряли сознание. В дальнейшем, пользуясь беспомощным состоянием граждан, злоумышленник попадал в их жилье, откуда похищал деньги и ценные вещи.

В настоящее время собраны доказательства совершения мужчиной двух краж и одного разбойного нападения. Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет почти 2 млн гривен.

В ходе реализации собранных материалов злоумышленника на автомобиле остановили сотрудники полиции по подозрению в совершении уголовных правонарушений, однако последний сопротивлялся, зажал руку одного из полицейских в окне автомобиля и на высокой скорости протянул около 400 метров, причинив телесные повреждения.

В настоящее время мужчине доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 345 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Напомним, в Шевченковском районе Киева живодер душил свою собаку ошейником и бил ключами, а когда животное пыталась защитить прохожая — набросился и на нее.

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