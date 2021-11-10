В Киеве кассир Приватбанка отказался обслуживать клиента из-за "грязных" долларов

Мужчина хотел провести банковский платеж, но ему отказали из-за того, что купюры были плохими.

В Киеве кассир одного из отделений ПриватБанка отказалась обслуживать клиента, который хотел провести SWIFT-платеж "грязными" долларами.

Об этом со ссылкой на жалобу клиента пишет "Униан".

Так, мужчина хотел провести SWIFT-платеж купюрами, на которых были штампы, надписи и грязные следы. В то же время они якобы не превышали разрешенную площадь и, предварительно, могли нести платежную ценность.

“Площадь надписи цифры не превышала 20 мм квадратных. Мне предложили – внимание – взять банкноты на экспертизу продолжительностью до полугода. На просьбу показать, каким нормативным документом это предусмотрено — полное непонимание. Жалоба в колл-центр результата не дала, оператор оказался также некомпетентным”, — рассказал клиент.

Он также добавил, что впоследствии ему предложили этими же купюрами пополнить карту и уже с нее сделать SWIFT-платеж. В конце концов банковскую операцию мужчина так и не провел.

Однако позже на его жалобу отреагировали в банке и пообещали разобраться в ситуации.

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