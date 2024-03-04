В Киеве календарная зима вошла в тройку самых теплых

По данным обсерватории, все зимние месяцы в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел февраль – 5,2°С.

Зима в Киеве была рекордно теплой и влажной. Средняя температура воздуха составила 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Календарная зима 2023-2024 гг. стала третьей в рейтинге самых теплых зим с 1881 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

Отмечается, что значительно более теплая, чем обычно, погода обусловила наступление метеорологической весны гораздо раньше календарных сроков — 24 января, когда произошел устойчивый переход температуры воздуха через 0°С в сторону повышения, что на 37 дней раньше среднемноголетней даты.

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По данным обсерватории, все зимние месяцы в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел февраль – 5,2°С.

Всего за зиму в Киеве зарегистрировано 14 температурных рекордов. Самым холодным днем зимы было 9 января, когда температура опустилась до -15,8 ºС, а самым теплым – 29 февраля, когда температура воздуха поднялась до +12,1 ºС. Осадков этой зимой выпало 161 мм, что составило 131% климатической нормы.

Зима 2023/24 годов вошла в тройку самых теплых за всю историю наблюдений / Фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Напомним, в Чернобыльском заповеднике сообщили о необычно раннем весеннем половодье.

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