В Киеве к зданию Кабинета Министров приехал спецназ: новые подробности

На месте также работают кинологи и полицейские.
К зданию Кабмина, которое захватил мужчина с гранатой, приехал спецназ, а также кинологическая служба.
Об этом сообщает "УНН".
Правоохранители выгрузили из машины рюкзаки и сумки, в которых, по всей видимости, снайперские винтовки. После чего спецподразделение отправилось в сторону здания.
Отметим, что полиция сейчас проводит с захватчиком переговоры. Каких-то конкретных требований гражданин пока не выдвинул. Территорию возле Кабмина окружили правоохранители, однако с самого здания, предварительно, людей не эвакуировали.