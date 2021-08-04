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В Киеве к зданию Кабинета Министров приехал спецназ: новые подробности

В Киеве к зданию Кабинета Министров приехал спецназ: новые подробности

Полиция Киева / Facebook

На месте также работают кинологи и полицейские.

К зданию Кабмина, которое захватил мужчина с гранатой, приехал спецназ, а также кинологическая служба.

Об этом сообщает "УНН".

Правоохранители выгрузили из машины рюкзаки и сумки, в которых, по всей видимости, снайперские винтовки. После чего спецподразделение отправилось в сторону здания.

Отметим, что полиция сейчас проводит с захватчиком переговоры. Каких-то конкретных требований гражданин пока не выдвинул. Территорию возле Кабмина окружили правоохранители, однако с самого здания, предварительно, людей не эвакуировали.

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