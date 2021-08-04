В Киеве к зданию Кабинета Министров приехал спецназ: новые подробности

На месте также работают кинологи и полицейские.

К зданию Кабмина, которое захватил мужчина с гранатой, приехал спецназ, а также кинологическая служба.



Об этом сообщает "УНН".

Правоохранители выгрузили из машины рюкзаки и сумки, в которых, по всей видимости, снайперские винтовки. После чего спецподразделение отправилось в сторону здания.



Отметим, что полиция сейчас проводит с захватчиком переговоры. Каких-то конкретных требований гражданин пока не выдвинул. Территорию возле Кабмина окружили правоохранители, однако с самого здания, предварительно, людей не эвакуировали.

Новости Украины: мужчина зашел в Кабмин с гранатой и угрожает ее взорвать - что происходит сейчас

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку