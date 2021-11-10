В Киеве изъяли у супругов наркотики на сумму более 1 миллиона гривен: фото, видео

В Киеве изъяли у супругов наркотики на сумму более 1 миллиона гривен: фото, видео

Организатором оказался 40-летний киевлянин, а помогали ему в сбыте наркотиков по "заказу" жена и трое знакомых.

Киевские правоохранители изъяли у супругов наркотики на сумму более 1 миллиона гривен.

Организовал наркобизнес 40-летний киевлянин, а его жена и трое подельников занимались сбытом наркотических веществ на территории столицы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры разоблачили преступную деятельность супругов и их сообщников, занимавшихся сбытом наркотиков на территории Киева. Пять фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как рассказал начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов, организатором оказался 40-летний киевлянин, а помогали ему в сбыте наркотиков по "заказу" жена и трое знакомых.

"Мы провели семь санкционированных обысков по месту жительства фигурантов. В ходе следственных действий мы обнаружили и изъяли около 150 грамм кокаина, электронные весы, 200 тысяч гривен, 9 тысяч долларов США и 30 тысяч евро. Всего сумма изъятых запрещенных веществ составляет более одного миллиона гривен .Задержанные – это жители города Киева, 1979, 1981, 1982 и 1989 годов рождения. Все изъятые вещества направлены на соответствующие экспертные исследования", - сообщил Дыбов.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества. Следователи объявили фигурантам о подозрении в совершении преступления.

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают канал поставки наркотиков и других лиц, причастных к данному преступлению.

Напомним, СБУ разоблачила межрегиональную наркогруппировку, члены которой сбывали экстази и ЛСД в столицу.

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