В Киеве из дома на Печерске извлекли часть российской ракеты (фото)

Остатки ракеты изъяли пиротехники ГСЧС и передали для дальнейшего изучения.

В Печерском районе Киева в результате утренней атаки вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Спасатели столицы вместе с пиротехническим подразделением Мобильного спасательного центра быстрого реагирования с помощью крана изъяли часть ракеты.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Остатки ракеты изъяли пиротехники ГСЧС и передали компетентным подразделениям для дальнейшего изучения", — говорится в сообщении.

В Печерском районе Киева спасатели изъяли часть ракеты/Фото: ГСЧС

В Печерском районе Киева спасатели изъяли часть ракеты/Фото: ГСЧС

В Печерском районе Киева спасатели изъяли часть ракеты/Фото: ГСЧС

В Печерском районе Киева спасатели изъяли часть ракеты/Фото: ГСЧС

В Печерском районе Киева спасатели изъяли часть ракеты/Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 17 ноября 2024 года российские кафиры нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины, использовав ракеты и БПЛА. Оборона сбила 102 ракеты и 42 БПЛА.

В центре Киева, в результате падения обломков беспилотника, загорелась крыша пятиэтажного жилого дома. В результате обстрела пострадала одна женщина. В доме были повреждены стена и потолок в одной из квартир.

В Киевской области в результате вражеской атаки пострадал один человек. Женщине была оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

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