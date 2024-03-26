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В Киеве изъяли боевую часть ракеты (фото)

В Киеве изъяли боевую часть ракеты (фото)

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В Киеве изъяли боевую часть ракеты (фото)

Боевая часть ракеты / Фото: Национальная полиция Киева

Вражеские железы успешно обезврежены.

В Киеве взрывотехники изъяли боевую часть ракеты. Она рухнула 25 марта в частном секторе Соломенского района.

Об этом сообщила Национальная полиция Киева.

Специалисты тщательно осмотрели территорию домовладений. В нескольких сотнях метров от частных домов они обнаружили обломок ракеты. Она содержала взрывчатое вещество и детонаторы весом более 20 кг.

Боевая часть ракеты / © Национальная полиция Киева
Боевая часть ракеты / Фото: Национальная полиция Киева

"Правоохранители отсоединили детонаторы от остатка боевой части и изъяли их для дальнейшего уничтожения в условиях полигона", – резюмировали в полиции.

Напомним, Россия 26 марта ударила ракетой Х-35У по Харькову. Разрушений испытал общежитие колледжа, есть один пострадавший.

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