В Киеве извлекли обломки российского беспилотника из Днепра: появились фото

Спасатели настойчиво просят проявлять максимальную осторожность, не приближаться к месту падения и не прикасаться к обломкам.

В Киеве водолазы-спасатели извлекли обломки российского беспилотника из Днепра.

Об этом говорится в сообщении Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Спасатели обследовали 0,01 гектара акватории реки и обнаружили обломки на глубине 12 метров в 60 метрах от берега. Затем его фрагменты были доставлены на берег, чтобы специалисты смогли проанализировать его.

"Мы настойчиво просим вас проявлять максимальную осторожность. Ни в коем случае не снимайте на видео моменты падения ракет или беспилотников".

Если вы стали свидетелями таких событий, немедленно вызовите Службу спасения по номеру "101". Не приближайтесь к месту падения и не прикасайтесь к обломкам", — предупредили в ГСЧС.

После подъема беспилотника его фрагменты были доставлены на берег для детального анализа / Фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины

Напомним, утром 26 сентября Киев атаковало более полутора десятков "Шахедов". Боевая работа в воздушном пространстве столицы и на ее происках велась в течение пяти часов. В результате падения обломков произошла разгерметизация газовой трубы.

Рой Шахедов на Киев! Горожан разбудили взрывы! Где попало?

Читайте также: