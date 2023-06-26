В Киеве изобретательный наркоторговец придумал хитрую схему припрятывания кокаина: обнародовано фото

Во время поверхностного осмотра у киевлянина обнаружили яблоки, запаянные в герметичную полиэтиленовую пленку.
В Киеве изобретательный наркоторговец придумал хитрую схему припрятывания кокаина. Мужчина прятал наркотик в яблоках.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры и обнародовала соответствующие фото.
Печерская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении киевлянина по факту хранения наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
"Досудебным расследованием установлено, что в марте 2023 года на территории одного из торговых центров столицы правоохранители остановили мужчину, поведение которого было подозрительным. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили яблоки, запаянные в полиэтиленовую герметическую пленку", — рассказали в прокуратуре.
При разрезании яблока в его сердцевине был обнаружен пакет с кокаином.
Также во время обыска по месту жительства обвиняемого правоохранители изъяли кокаин и каннабис.
В настоящее время обвинительный акт в отношении обвиняемого направлен в суд для рассмотрения по существу.
Изобретательному наркодельцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киевской области задержали дерзкого мошенника из РФ, который обманывал людей около 20 лет.
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