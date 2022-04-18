В Киеве изменилось время работы общественного транспорта: как будет работать метро

В Киеве изменилось время работы общественного транспорта: как будет работать метро

С 18 апреля время работы общественного транспорта продлили.

С понедельника, 18 апреля, в Киеве продлили работу общественного транспорта: метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Это связано с изменениями времени комендантского часа, который со вчера начинается на час позже, а заканчивается часом раньше – с 22:00 до 5:00.

Движение поездов метро осуществляется на:

"Красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

"Синий" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

"Зеленой" линии – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Ориентировочный интервал движения поездов по всем линиям – 30 минут.

Также работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". Без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Наземный общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи будут курсировать с 7:00 до 21:00.

На сегодня «Киевпасстранс» осуществляет перевозку:

на 63 автобусных маршрутах общим количеством 140 автобусов;

на 12 трамвайных маршрутах общим количеством 57 трамваев;

на 14 троллейбусных маршрутах общим количеством 35 троллейбусов.

Частные перевозчики осуществляют перевозку на 45 маршрутах общим количеством 225 автобусов.

Через мостовые переходы сегодня курсируют 15 автобусных маршрутов, на которых работает 76 автобусов.

Актуальный график движения городского транспорта можно посмотреть в приложении "Киев цифровой".

Напомним, в Киеве и области сменили продолжительность комендантского часа.

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