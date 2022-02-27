Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Киеве изменили правила работы вокзала из-за комендантского часа

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве изменили правила работы вокзала из-за комендантского часа

УНИАН

Все зоны ожидания открыты для пассажиров.

В связи с введением в Киеве и области комендантского часа до 08:00 понедельника 28 февраля, высадка пассажиров из всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Посадка на поезда возможна только для пассажиров, находящихся на территории вокзала Киев-Пассажирский.

Все зоны ожидания открыты для пассажиров.

"Просим учитывать это при планировании поездки", – предупредили в компании.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация