В Киеве изменили правила работы вокзала из-за комендантского часа

Все зоны ожидания открыты для пассажиров.

В связи с введением в Киеве и области комендантского часа до 08:00 понедельника 28 февраля, высадка пассажиров из всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

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Посадка на поезда возможна только для пассажиров, находящихся на территории вокзала Киев-Пассажирский.

Все зоны ожидания открыты для пассажиров.

"Просим учитывать это при планировании поездки", – предупредили в компании.