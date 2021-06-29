В Киеве изменили график работы в центре вакцинации: как записаться на прививку

В Киеве изменили график работы в центре вакцинации: как записаться на прививку

Вакцинация в столичном МВЦ на этой неделе будет длиться пять дней.

В Киеве в Центре массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра привиться можно будет в течение текущей недели — с 30 июня по 4 июля. На прививку от COVID-19 можно записаться онлайн.

Об этом сообщается на Helsi в Telegram.

Так, киевлян призывают не стоять в очередях и записываться на вакцинацию онлайн. Сделать это можно по этой ссылке. Сейчас доступна запись на прививку на любой из дней с 10:00 до 17:30.

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"Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет продолжаться 5 дней — с 30 июня по 4 июля. Записывайтесь на вакцинацию — https://bit.ly/3xaH7yY — чтобы не стоять в очередях!" — говорится в сообщении.

Известно, что прививки в МВЦ делают одобренной ВОЗ вакциной Coronavac/Sinovac Biotech. Для вакцинации нужно иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин допускает возможность того, что в будущем можно будет комбинировать вакцины от COVID-19. Объясняют это тем, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины.

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