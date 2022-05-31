В Киеве издательство массово продавало фейковые журналистские удостоверения (фото)

Злоумышленник продал более 800 документов, в том числе пресс-карты якобы аккредитованные Минобороны.

В Киеве разоблачили схему массового изготовления и продажи поддельных журналистских удостоверений и пресс-карт, которую наладил директор издательства в Оболонском районе.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Мужчина рекламировал продажу фейковых документов на собственном вебсайте. За деньги в издательстве директор изготовлял справки для оформления разрешения на травматическое оружие, специальные пропуска и другие документы, подтверждающие статус журналиста лицам, не имеющим никакого отношения к журналистской деятельности.

Кроме этого, по желанию клиента правонарушитель изготовлял пресс-карты, якобы аккредитованные Министерством обороны Украины. Стоимость поддельного удостоверения составляла от трех до пяти тысяч гривен в зависимости от срока его действия.

По предварительным данным, услугами фигуранта воспользовались около 800 клиентов. В ходе обысков было изъято более 400 готовых к сбыту поддельных удостоверений, удостоверения общественной организации, 50 справок на получение травматического оружия, государственные номерные знаки, удостоверение на имя жены фигуранта, выданное так называемой "ЛНР".

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, Нацполиция задержала шестерых человек, похитивших в Киеве 39 транспортных средств на общую сумму более 6,5 млн грн.

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

Фото: Прокуратура города Киева

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