В Киеве из залива на Оболони водолазы достали тело мужчины

В Киеве из залива на Оболони водолазы достали тело мужчины

Тело находилось на поверхности воды на расстоянии 10 м от берега.

В Киеве из залива на Оболони водолазы достали тело мужчины.

Событие произошло 23 июня в 10:55.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киеве.

"В оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в Верблюжьем заливе на реке Днепр, в Оболонском районе столицы, находится тело человека", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели установили, что на поверхности воды на расстоянии 10 м от берега находится тело мужчины. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело было изъято и передано следственно-оперативной группе для установления обстоятельств трагического случая.

Напомним, на Киевском море спасли 10-летнюю девочку, которая выпрыгнула из лодки в четырех километрах от берега.

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