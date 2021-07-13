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В Киеве из-за жары снова запретили въезд грузовиков

В Киеве из-за жары снова запретили въезд грузовиков

УНИАН

Въезд грузовиков запретили из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов.

Во вторник, 13 июля, в связи с жарой в Киев запрещено въезжать грузовикам весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", — говорится в сообщении.

Напомним:

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