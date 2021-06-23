В Киеве из-за жары потеряла сознание беременная женщина (фото)

Женщину передали медикам.

В Киеве посреди дня 23 июня стало плохо беременной женщине. Из-за сильной жары она потеряла сознание.

Об этом сообщает Муниципальная Варта Киева в Facebook.

Как отмечается, на момент, когда женщине стало плохо, рядом был наряд Муниципальной охраны. Они привели в чувство женщину и передали ее медикам.

"В такую погоду следует всегда брать с собой питьевую воду и не находиться долго под прямым солнцем. Также желательно носить головные уборы. Берегите себя", — говорится в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в третью городскую больницу, что на улице Петра Запорожца, 26.

Беременная женщина потеряла сознание в Киеве / Муниципальная варта Киева

Как сообщалось, погода в Украине продолжает удивлять — после затяжных ливней, регионы страдают от жары. Высокая температура воздуха может навредить организму, а чтобы этого избежать следует соблюдать ряд рекомендаций.

Напомним, в четверг, 24 июня, в Украине синоптики прогнозируют днем до 31-36°, на юге страны местами 26-29°.

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