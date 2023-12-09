В Киеве из-за закрытия метро изменили дорожное движение на Лыбидской площади: карта проезда

Также будет обустроена остановка общественного транспорта рядом с ТРЦ Ocean Plaza.

В Киеве из-за закрытия станций синей ветки метро вводят изменения в организации дорожного движения на Лыбидской площади.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Движение разворотными кольцами на площади Лыбидской будет разрешено только транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров по установленным маршрутам.

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Для всех других транспортных средств разворот организован по маршруту: улица Большая Васильковская – улица Ковпака – улица Антоновича.

В дальнейшем будут установлены дорожные знаки, позволяющие движение разворотными кольцами только для общественного транспорта.

Для удобства пассажиров дополнительно предлагается обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича, 176 (рядом с ТРЦ Ocean Plaza).

Карта проезда с учетом изменений

Карта проезда с учетом изменений в организации дорожного движения на площади Лыбидской в Киеве / Фото: МВД

Зеленые стрелки на схеме — движение по разворотным кольцам на площади Лыбидской для общественного транспорта.

Синие стрелки на схеме – для всех других транспортных средств.

"Для осуществления контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта будут привлечены дополнительные экипажи патрульной полиции", — сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута.

Отметим, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что из-за закрытия части метро основная нагрузка по перевозке пассажиров ляжет на наземный общественный транспорт. На маршруты пустят больше единиц транспорта, поэтому движение по дороге может значительно усложниться.

Напомним, что в Киеве с пятницы, 8 декабря, прекратила работать часть станций синей ветки метро – от "Лыбидской" до "Теремков". В метрополитене разгерметизировался тоннель – вода подтопила часть подземки столицы. В Киевском метрополитене остановку движения поездов на этом участке называют вынужденным шагом во избежание последующей внештатной ситуации. В частности, из-за неравномерных процессов разуплотнения и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

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