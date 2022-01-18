В Киеве из-за визита Блинкена ограничат проезд в центре города и на некоторых улицах

В Киеве из-за визита Блинкена ограничат проезд в центре города и на некоторых улицах

В УГО напоминают, что таким образом они осуществляют госохрану иностранных дипломатов.

В связи с рабочим визитом Государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину 19-20 января возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части Киева и некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

В управлении подчеркивают, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" они осуществляют госохрану в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещающих Украину по приглашению органов государственной власти.

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет с официальным физитом в Киев, чтобы провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой по поводу дальнейшего сдерживания России.

Госсекретарь Соединенных Штатов приедет с визитом в Киев

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