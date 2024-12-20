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В Киеве из-за утренней атаки РФ поврежден Костел святого Николая: фото

В Киеве из-за утренней атаки РФ поврежден Костел святого Николая: фото

Фото: Киевская городская военная администрация.

Постройки возле костела значительно повреждены.

Утром во время комбинированного удара в Киеве обломки сбитых ракет попадали в Голосеевском районе. В результате на улице Большой Васильковской поврежден бизнес-центр и римско-католический Костел святого Николая.

Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.

В костеле выбиты стекла и витражное остекление. Также обломками порубило стены.

© Киевская городская военная администрация.
Фото: Киевская городская военная администрация.
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В бизнес-центре напротив костела выбило окна и изуродованный фасад. Также в здании БЦ значительно повреждена крыша.

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Как сообщалось, сегодня утром российские войска ударили баллистическими ракетами по Киеву. По меньшей мере один человек погиб. Более десяти человек получили травмы.

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