В Киеве из-за утренней атаки РФ поврежден Костел святого Николая: фото

Постройки возле костела значительно повреждены.
Утром во время комбинированного удара в Киеве обломки сбитых ракет попадали в Голосеевском районе. В результате на улице Большой Васильковской поврежден бизнес-центр и римско-католический Костел святого Николая.
Об этом сообщили в пресс-службе КМВА.
В костеле выбиты стекла и витражное остекление. Также обломками порубило стены.
В бизнес-центре напротив костела выбило окна и изуродованный фасад. Также в здании БЦ значительно повреждена крыша.
Как сообщалось, сегодня утром российские войска ударили баллистическими ракетами по Киеву. По меньшей мере один человек погиб. Более десяти человек получили травмы.