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В Киеве из-за попадания обломков беспилотника — разрушение дома и пожар

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1490
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве из-за попадания обломков беспилотника — разрушение дома и пожар

Дроны-камикадзе продолжают атаковать Украину.

Продолжается очередная тревожная ночь в столице.

Враг решил поздравить киевлян с Днем города.

"В Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Спасатели работают на месте", — говорится в сообщении.

Также позже службы выехали по вызову с сообщением о пожаре на предприятии в Голосеевском районе.

"Голосеевский район. В результате падения обломков, предварительно, на территории предприятия произошел пожар. Информация о пострадавших и масштабах возгорания уточняется", - информирует КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что в столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие.

Также в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.

К тому же в Киеве – сильные взрывы, работает ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
1490
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