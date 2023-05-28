В Киеве из-за попадания обломков беспилотника — разрушение дома и пожар

Враг решил поздравить киевлян с Днем города.

"В Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Спасатели работают на месте", — говорится в сообщении.

Также позже службы выехали по вызову с сообщением о пожаре на предприятии в Голосеевском районе.

"Голосеевский район. В результате падения обломков, предварительно, на территории предприятия произошел пожар. Информация о пострадавших и масштабах возгорания уточняется", - информирует КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что в столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие.

Также в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.

К тому же в Киеве – сильные взрывы, работает ПВО.