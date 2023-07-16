В Киеве из-за погоды ввели ограничения на движение транспорта — подробности

Время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом.

В Киеве сегодня, 16 июля, с 15 часов ввели тепловой режим. В настоящее время в столице действует временное ограничение дорожного движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом. Так что в полиции призвали следить за оперативной информацией.

Главная цель такого ограничения дорожного движения в столице — сохранение покрытия путей, которое разрушается вследствие интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

Напомним, на следующей неделе в Украине ожидается теплая, в южных областях жаркая погода. Периодически будут проходить дожди с грозами разной интенсивности.

Также синоптики сообщают о поступлении жаркой и неустойчивой воздушной массы средиземноморского происхождения, поэтому специалисты предупреждают о повышении температуры до +30-38°С по всей Украине.

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