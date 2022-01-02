В Киеве из-за отсутствия маски женщина подралась с охранником супермаркета

Во время схватки оба упали на пол.
В Киеве женщина пыталась пройти в супермаркет без защитной маски, которая предусмотрена карантинными требованиями из-за пандемии COVID-19. Охранник сделал ей замечание. Женщине это не понравилось и она набросилась на него с кулаками.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Всеведящее око".
"Вызовите полицию", — кричала женщина.
На видео видно, что женщина несколько раз ударила охранника руками. Обороняясь, мужчина схватил ее за одежду и оба упали на пол. Затем на помощь пришел еще один охранник. Чем все завершилось – неизвестно.
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