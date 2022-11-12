В Киеве из-за отключения света погибли трое молодых людей: отравились угарным газом

В столице нашли тела молодых супругов, погибших из-за сбоя в работе вентиляции в связи с отключением света. В их доме по этой причине погибла 17-летняя девушка.

В Киеве из-за отключения электроэнергии от угарного газа погибли три молодых человека: молодые супруги курсантов и их 17-летняя соседка. Все они отравились газом.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, 11 ноября в одной из квартир на втором этаже обнаружили тела молодых супругов — курсантов одного из учебных заведений столицы.

"Утром муж и жена не явились на учебу, а когда с разрешения родных сломали двери, нашли погибших с характерными признаками отравления угарным газом", — рассказал руководитель областной полиции.

Также читайте Аварийные отключения сегодня ввели в восьми областях Украины: детали

В этом же доме на четвертом этаже обнаружили и тело 17-летней девушки, также погибшей от отравления.

"В обеих квартирах были установлены автономные газовые котлы для обогрева", — заметил Небитов.

В результате он призвал всех срочно проверить исправность работы обогревательных приборов, в частности газовых котлов.

"Учитывайте тот факт, что во время отсутствия света системы вентиляции могут дать сбой", — подчеркнул Небитов.

Руководитель полиции Киевской области напомнил, как следует обращаться с газовыми приборами и что делать в случае ощутимого запаха газа.

Не используйте места, где установлены газовые приборы для работы и сна.

Не обогревайте дом с помощью газовой плиты.

Не перемещайте, не устанавливайте, не ремонтируйте газовые приборы самопроизвольно.

В случае если вы почувствовали запах газа, закройте газовые краны, проветрите помещение, сообщите газовую службу.

Напомним, после начала отключений света украинцы начали массово покупать портативные газовые плитки и горелки. Как пользоваться автономными газовыми плитками и, самое главное, какие меры безопасности придерживаться, читайте в статье ТСН.ua.

Читайте также: